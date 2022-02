“Sto male al sol pensiero” | Alex Belli è sull’orlo del precipizio | disastro inevitabile

Leggi su specialmag

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si profila un grosso fallimento per: questa volta cammina davvero sul filo del rasoio, apprensione smodata nel web.(fonte youtube)Questa volta l’attore di fictionsembra proprio aver fatto il passo più lungo della gamba. Come preannunciato a Silvia Toffanin nel parterre di “Verissimo”, l’ex gieffino ha in canna un clamoroso “colpo di scena“. L’ha confermato lui stesso in sede di prime time durante l’ultima puntata del GF Vip: la resa dei conti sembra essere vicina. Ma riepiloghiamo brevemente le avventure dell’irrequieto artista nel contesto del reality in cui ha militato per mesi. La saga di, tra “chimica artistica”, triangoli bollenti e piede in due scarpe bacio tra...