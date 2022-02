Stasera in tv c’è Anna Valle nella fiction di Rai 1 Lea | un nuovo giorno

Leggi su amica

La resilienza delle donne è una delle meraviglie della natura. Che andrebbe celebrata molto più di quanto non si faccia. Senza nulla togliere agli uomini e ai loro sentimenti, la pressione che c'è sul genere femminile in questa società (ma forse da sempre) è dieci volte tanta. Per questo siamo sempre curiosi di vedere una serie fatta da una donna con protagonista una donna. Lea, unè ladi Rai 1in tv alle 21.20. Protagonista è, nei panni di un'infermiera pediatrica. Dirige una veterana della regia televisiva come Isabella Leoni. Per 4 martedì entreremo nel reparto di pediatra dell'ospedale di Ferrara e nei piccoli e grandi drammi della vita di Lea.