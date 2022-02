Stadi, Vezzali e Speranza: «Da 1 marzo capienza al 75%» (Di martedì 8 febbraio 2022) Si profila la riapertura degli Stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100%. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali “stanno lavorando – informa una nota – congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Si profila la riapertura deglia capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100%. Il ministro della Salute, Roberto, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina“stanno lavorando – informa una nota – congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura amassima degli impianti sportivi all’aperto L'articolo

Advertising

ParmeshSriv : RT @CalcioFinanza: Stadi, Vezzali e Speranza: «Da 1 marzo capienza al 75%» - Luxgraph : Vezzali e Speranza al lavoro per aprire gli stadi al 75% - CalcioFinanza : Stadi, Vezzali e Speranza: «Da 1 marzo capienza al 75%» - grafuio : RT @spondainter: Durante il Consiglio dei Ministri di ieri non è stato affrontato il discorso Stadi quindi la capienza rimarrà limitata al… - ilbiondino : RT @spondainter: Durante il Consiglio dei Ministri di ieri non è stato affrontato il discorso Stadi quindi la capienza rimarrà limitata al… -