Stadi pieni al 75% da 1 marzo | obiettivo 100% a metà mese

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – La capienza deglipasserà al 75% dall’inizio di. La Figc è al lavoro con il governo per tornare con una capienza deglialentro ladel prossimo, compatibilmente con la gestione dell’emergenza covid in Italia. L’ipotesi è concreta: la Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha avuto rassicurazioni che si va verso questa possibilità, passando dal 1per una capienza al 75%, come emerge dopo gli ultimi colloqui tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, anche in considerazione del calo della curva dei contagi. “Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che ...

Per arrivare a rivedere glie i palazzetti dello sportdi nuovo al 100% ci vorrà ancora tempo, ma almeno è ripartita la fase di riapertura per gli impianti sportivi. Dal governo arriva l'indicazione del 1° marzo come ...D'altronde glisono un luogo dove da tempo vige la regola del green pass rafforzato e in un clima di generali riaperture (dal fine settimana ecco le discoteche) è naturale l'arrivo di una ...ROMA - La Serie A si prepara a riaprire gli stadi a pieno regime. E potrebbe accadere in una data simbolica: a marzo, a due anni esatti dall'esplosione della pandemia e dalla sospensione del ...(Adnkronos) – La Figc è al lavoro con il governo per tornare con una capienza degli stadi al 100% entro la metà di marzo. L’ipotesi è concreta: la Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha avuto ...