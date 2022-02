Stadi pieni al 100%, Figc al lavoro con il governo (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Figc è al lavoro con il governo per tornare con una capienza degli Stadi al 100% entro la metà di marzo. L’ipotesi è concreta: la Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha avuto rassicurazioni che si va verso questa possibilità, magari passando dal 1 marzo per una capienza al 75%, come emerge dopo gli ultimi colloqui tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, anche in considerazione del calo della curva dei contagi. “Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso”, si legge in una nota congiunta di Speranza e Vezzali. ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laè alcon ilper tornare con una capienza deglialentro la metà di marzo. L’ipotesi è concreta: la, a quanto apprende l’Adnkronos, ha avuto rassicurazioni che si va verso questa possibilità, magari passando dal 1 marzo per una capienza al 75%, come emerge dopo gli ultimi colloqui tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, anche in considerazione del calo della curva dei contagi. “Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso”, si legge in una nota congiunta di Speranza e Vezzali. ...

