Spider-Man, scelta l’attrice per il prossimo film: ruolo mai visto al cinema! (Di martedì 8 febbraio 2022) Spider-Man, scelta finalmente l’attrice per il prossimo film targato Sony: il ruolo non è mai approdato al cinema! Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, è uno dei personaggi che abitano l’universo di Spider-Man creato da Denny O’Neil e John Romita. Si tratta di una medium cieca che compensa la sua disabilità con grandi poteri psichici. La grande notizia è che sarebbe in cantiere uno spin-off dedicato proprio a lei. Scopriamo tutti i dettagli e chi ricoprirà il suo ruolo. Spider-Man, scelta l’attrice per il prossimo film (via social)Il personaggio di Madame Web esordì l’ultima volta nella serie The Amazing ... Leggi su vesuvius (Di martedì 8 febbraio 2022)-Man,finalmenteper iltargato Sony: ilnon è mai approdato alMadame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, è uno dei personaggi che abitano l’universo di-Man creato da Denny O’Neil e John Romita. Si tratta di una medium cieca che compensa la sua disabilità con grandi poteri psichici. La grande notizia è che sarebbe in cantiere uno spin-off dedicato proprio a lei. Scopriamo tutti i dettagli e chi ricoprirà il suo-Man,per il(via social)Il personaggio di Madame Web esordì l’ultima volta nella serie The Amazing ...

Advertising

MangaForevernet : Spider-Man: Across The Spider-Verse – i produttori stuzzicano che si potrebbe connettere all’MCU tramite il Multive… - UCI_Cinemas : ATTENZIONE! Oggi nei cinema UCI c'è #SpiderManNoWayHome a soli 3,50 euro: - cinemaecritica : Spider Man: Come Ha Vinto la Paura degli Altri Segreti e Incassi del Grande Successo Leggi Tutto Su…… - RnFnHomer : Spider Man was persona non grata in 1980’s Missouri ?? - HDblog : RT @HDblog: Madame Web ha un nome: ecco chi sarà la protagonista dello spin-off di Spider-Man -