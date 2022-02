Spagna, il cambio di passo post pandemia che ridarà dignità alla ricerca scientifica (Di martedì 8 febbraio 2022) La Spagna non ha mai brillato nel campo della ricerca scientifica. Dati dello scorso anno mettono a nudo come la spesa pubblica in ricerca e sviluppo sia una delle più povere tra i membri dell’Unione Europea, pari a 22,40 euro per abitante, meno della metà di quanto investito in Italia (56,70 euro per abitante). Lo scossone prodotto dalla pandemia si è avvertito forte anche in Spagna, tanto da imporre al centro del dibattito politico il tema della ricerca in ambito medico, mentre tra i cittadini all’analfabetismo scientifico si è sovrapposto il desiderio d’informazione, malgrado il frastuono che proviene dai social. La questione chiave è quella dei ricercatori, in terra iberica come nel nostro paese. Difficile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Lanon ha mai brillato nel campo della. Dati dello scorso anno mettono a nudo come la spesa pubblica ine sviluppo sia una delle più povere tra i membri dell’Unione Europea, pari a 22,40 euro per abitante, meno della metà di quanto investito in Italia (56,70 euro per abitante). Lo scossone prodotto dsi è avvertito forte anche in, tanto da imporre al centro del dibattito politico il tema dellain ambito medico, mentre tra i cittadini all’analfabetismo scientifico si è sovrapo il desiderio d’informazione, malgrado il frastuono che proviene dai social. La questione chiave è quella deitori, in terra iberica come nel nostro paese. Difficile ...

ilfattoblog : LA VIA SPAGNOLA ALLA RICERCA Come da noi dominano difficile accesso ai programmi scientifici, precariato, familismo… - ilfattoblog : Spagna, il cambio di passo post pandemia che ridarà dignità alla ricerca scientifica - g_zerbato : RT @Dayne999: cambio di narrativa importante. Vi risulterà difficile credere, ma per quanto gli italiani siano mascherinomani, in Spagna mo… - Dayne999 : cambio di narrativa importante. Vi risulterà difficile credere, ma per quanto gli italiani siano mascherinomani, in… - grandesso63 : @RenatoSouvarine @MEcosocialista @Canio44536762 @Frank196018 @MassimoLeaderPD Ma dai... Manco alle ambasciate nel t… -