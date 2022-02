(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sei persone sono state arrestate dai carabinieri, che hanno smantellato una piazza digestita da giovani nel cuore di, tra via Trento, via Acquaviva e Piazza Sant’Anna. Quattro giovani, tra i 25 ed i 30 anni – dei quali non sono stati resi noti i nomi – sono finiti in cella e due ai domiciliari perdie detenzione di arma da sparo clandestina. Alcuni degli arrestati hanno precedenti penali perdi. I militari hanno sequestrato agli arrestati 50 grammi di crack e 45 di hashish. Le indagini sulla piazza didella “vecchia”, sono partite nell’ottobre 2020 e sono andate avanti grazie ad intercettazioni, sequestri di, ...

Advertising

cronista73 : Droga, smantellata piazza di spaccio a Caserta: sei arresti - cronista73 : Droga, smantellata piazza di spaccio a Caserta: sei arresti - anteprima24 : ** #Spaccio di droga nel centro di ##Caserta: 6 #Arresti ** - Webmartetv : Siracusa | Spacciatore nascondeva la droga in casa finisce agli arresti domiciliari - - EcodiSicilia : Gravina (Ct): 13 arresti per spaccio di droga @ecodisicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

ilgazzettino.it

I dati mostrano una maggiore presenza die traffico ditra i settori più vulnerabili a livello socio - lavorativo. In particolare, il 41% delle famiglie che vive in situazione marginale ...Laarrivava in Italia nascosta negli autotreni. A seguito di indagini di polizia giudiziaria ... destinati allodel mercato berico, realizzata anche attraverso l'utilizzo di autotreni ...7.00 Droga,colpo a piazze di spaccio Catania I Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un ordine di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per associazione per ...Si tratta di un cittadino italiano e uno serbo, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga rinvenuta in due abitazioni La droga è stata rinvenuta in due ...