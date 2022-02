Sondaggi Politici oggi 8 febbraio 2022: i dati elettorali, bene FDi, scende la Lega (Di martedì 8 febbraio 2022) I Sondaggi Politici di oggi 8 febbraio 2022 che troveremo in questo articolo arrivano dai dati rilasciati da SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. Come ogni settimana durante il telegiornale sono state diffuse le intenzioni di voto degli italiani, con il PD che resta in testa ma è tallonato sempre più da vicino da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Male la Lega di Salvini. Sondaggi Politici elettorali ultimi dati La 7 oggi 8 febbraio 2022 Nonostante la crisi del centrodestra, scoppiata per l’elezione del presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia nelle ultime settimane ha continuato a guadagnare consensi e si avvicina sempre di più ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Idiche troveremo in questo articolo arrivano dairilasciati da SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. Come ogni settimana durante il telegiornale sono state diffuse le intenzioni di voto degli italiani, con il PD che resta in testa ma è tallonato sempre più da vicino da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Male ladi Salvini.ultimiLa 7Nonostante la crisi del centrodestra, scoppiata per l’elezione del presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia nelle ultime settimane ha continuato a guadagnare consensi e si avvicina sempre di più ...

