Sondaggi elettorali Swg | Fratelli d’Italia solo a 4 decimi dal Pd | ancora giù Lega e M5S

È particolarmente negativo il momento per i due alleati del governo giallo-verde che aveva visto la luce dopo le elezioni del 2018, vinte appunto da queste due formazioni. Stiamo parlando della Lega e del Movimento 5 Stelle, che secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg stanno pagando più di tutti questa fase politica seguita alla rielezione al Colle di Sergio Mattarella. Il partito di Salvini è in discesa del 0,4%, e arriva al 17,1%, per la prima volta al di sotto del livello di 4 anni fa, mentre quello di Conte e Di Maio perde mezzo punto e scende al 13,3%. Pd e Fratelli d'Italia, al primo e secondo posti, sono sempre più lontani. Il primo cresce del 0,3% e si posiziona al 21,5%, mentre il partito di Giorgia Meloni avanza del 0,6% e si porta al 21,1%, ...

p1c98 : @jacopo_iacoboni Che conte non sia un cuor di leone lo si è visto ai tanti appuntamenti elettorali saltati. Ma qui… - amodio_enzo : @contu_f @iosonofil @ItaliaViva @matteorenzi Mi spiace ma non è così, Salvini non aveva numeri sufficienti in parla… - Eolad_ : @PoliticaPerJedi I sondaggi non la hanno mai presa di striscio. Le campagne elettorali nazionali si giocano sulle p… - summo_t : RT @ciummone: @janavel7 I sondaggi vanno presi per le tendenze più che per i valori assoluti. Del resto il M5s nelle tornate elettorali di… - mrcllznn : RT @acdxer: @angelofusco1966 @janavel7 I sondaggi danno sempre il risultato gradito ai committenti, un cliente soddisfatto paga volentieri.… -