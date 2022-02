Soleil Sorge incidente traumatico: come sta? Paura nella casa (Di martedì 8 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, Soleil rischia grosso. La sua caduta non è passata inosservata agli occhi delle telecamere: che spavento. I fan sono con lei Il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip è andato in onda. Ancora una volta, una delle protagoniste assolute è stata Soleil Sorge. Questa volta, con un po’ di brivido, l’influencer ha rischiato grosso, anche di Leggi su youmovies (Di martedì 8 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip,rischia grosso. La sua caduta non è passata inosservata agli occhi delle telecamere: che spavento. I fan sono con lei Il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip è andato in onda. Ancora una volta, una delle protagoniste assolute èta. Quevolta, con un po’ di brivido, l’influencer ha rischiato grosso, anche di

Advertising

TeresaPesce7 : RT @SoleilSorgeFan: Fluidità di pensiero. Lucidità devastante. SOLEIL ANASTASIA SORGE #GFVIP - Brenda_C__ : RT @SoleilSorgeFan: Fluidità di pensiero. Lucidità devastante. SOLEIL ANASTASIA SORGE #GFVIP - blogtivvu : Delia Duran prima finalista del GF Vip: la reazione di Soleil Sorge sorprende tutti - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip, Soleil endorsa Delia prima finalista:'Ha dato più lei in due settimane che altri in cinque mesi' - LeonardoSandri2 : @Nobodysayops Io penso che abbiano cose piu importanti fa fare, come scovare pedofili o fermare stalker, ma tu vai… -