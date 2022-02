Sofia Goggia sulla discesa olimpica: “Non posso garantire la mia presenza” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il brutto infortunio e l’addio, probabile, alle Olimpiadi invernali 2022. Sofia Goggia ha sostenuto il primo allenamento sugli sci in quel di Pechino. La speranza è quella di partecipare alla discesa libera femminile del 15 febbraio. L’atleta azzurra ha frenato i facili entusiasmi parlando di valutazioni ora per ora in attesa del fatidico giorno. Le parole di Sofia Goggia Ecco cosa ha detto la sciatrice azzurra ai microfoni della Rai: “Oggi è il primo giorno, ho fatto un po’ di campo libero – ha spiegato Sofia Goggia alla Rai –. Devo dosare i carichi sugli sci e in palestra, dando rilevanza al recupero. Non posso garantire nulla, nemmeno la partecipazione alla discesa. Vivo ora per ora, la condizione è quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Il brutto infortunio e l’addio, probabile, alle Olimpiadi invernali 2022.ha sostenuto il primo allenamento sugli sci in quel di Pechino. La speranza è quella di partecipare allalibera femminile del 15 febbraio. L’atleta azzurra ha frenato i facili entusiasmi parlando di valutazioni ora per ora in attesa del fatidico giorno. Le parole diEcco cosa ha detto la sciatrice azzurra ai microfoni della Rai: “Oggi è il primo giorno, ho fatto un po’ di campo libero – ha spiegatoalla Rai –. Devo dosare i carichi sugli sci e in palestra, dando rilevanza al recupero. Nonnulla, nemmeno la partecipazione alla. Vivo ora per ora, la condizione è quella ...

