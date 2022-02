“So perché lo ha fatto…”. Bomba sul fidanzato di Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso sbugiardato dall’ex GF Vip (Di martedì 8 febbraio 2022) Fa discutere il post di Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro. Sui social l’ex calciatore ha pubblicato una storia che messo in allerta i fan. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Frasi che non sono passate inosservate e che fanno pensare al fatto che Lorenzo Amoruso possa lasciare Manila Nazzaro che ora è al GF Vip. In particolare, a dare fastidio ad Amoruso sarebbe stata la discussione tra l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli in merito all’età, al cui interno Manila ha preferito smorzare la conversazione con la cantante piuttosto che difendere le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Fa discutere il post di, il compagno di. Sui social l’ex calciatore ha pubblicato una storia che messo in allerta i fan. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Frasi che non sono passate inosservate e che fanno pensare al fatto chepossa lasciareche ora è al GF Vip. In particolare, a dare fastidio adsarebbe stata la discussione tra l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli in merito all’età, al cui internoha preferito smorzare la conversazione con la cantante piuttosto che difendere le ...

