Snowboard, Roland Fischnaller: “Non era la mia pista, ci ho provato. Il prossimo anno sarò ancora in pista” (Di martedì 8 febbraio 2022) Citando Sofia Goggia: “Come ha già detto una mia collega azzurra, se questo è il piano di Dio non posso che aprire le braccia”. Rassegnato, sicuramente un po’ deluso, ma in ogni caso sereno Roland Fischnaller: il 41enne azzurro è andato ad un passo dalla medaglia che mancava, quella a Cinque Cerchi. Nel PGS di Snowboard ai Giochi di Pechino l’azzurro ha sfiorato il podio: sconfitto in semifinale dal poi campione olimpico Benjamin Karl, Fischnaller si è arreso nella Small Final per il bronzo al russo Vic Wild. I Cinque Cerchi restano dunque una chimera per lui, che nel palmares può vantare successi e titoli in ogni dove. Snowboard, Olimpiade stregata per Roland Fischnaller: è 4° nel PGS. Oro al leggendario Benjamin Karl Le sue parole alla FISI: “Oggi ero abbastanza in ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Citando Sofia Goggia: “Come ha già detto una mia collega azzurra, se questo è il piano di Dio non posso che aprire le braccia”. Rassegnato, sicuramente un po’ deluso, ma in ogni caso sereno: il 41enne azzurro è andato ad un passo dalla medaglia che mancava, quella a Cinque Cerchi. Nel PGS diai Giochi di Pechino l’azzurro ha sfiorato il podio: sconfitto in semifinale dal poi campione olimpico Benjamin Karl,si è arreso nella Small Final per il bronzo al russo Vic Wild. I Cinque Cerchi restano dunque una chimera per lui, che nel palmares può vantare successi e titoli in ogni dove., Olimpiade stregata per: è 4° nel PGS. Oro al leggendario Benjamin Karl Le sue parole alla FISI: “Oggi ero abbastanza in ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Non è arrivata la medaglia ma rimani un GRANDE! A 41 anni Roland Fischnaller tra i migliori al mondo nel PGS, solta… - Coninews : Capitan Fisch quarto nel PGS di #Beijing2022. ?? A 41 anni l'highlander dello #snowboard #ItaliaTeam Roland… - Coninews : FISCH AVANZA! ? A #Beijing2022 Roland #Fischnaller stacca il biglietto per le semifinali del PGS olimpico! Forzaaa… - bastillesqueen : RT @ItaliaTeam_it: Non è arrivata la medaglia ma rimani un GRANDE! A 41 anni Roland Fischnaller tra i migliori al mondo nel PGS, soltanto a… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Il bronzo sfuma all'ultima porta per Capitan Fisch ?? Niente medaglia olimpica per Fischnaller che a 41 anni e 6 Olimpia… -