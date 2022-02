Slittino, Pechino 2022: sale in cattedra la gara di doppio, Eggert/Benecken duo da battere, Rieder/Kainzawaldner per stupire (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver assistito a due splendide gare dedicate al singolo, ora tocca alla prova di doppio per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing, che si è rivelato decisamente complicato e selettivo, andremo a gustarci due manche nelle quali lo spettacolo non mancherà, tra coppie pronte a puntare alla medaglia d’oro e altre che cercheranno il colpaccio proprio nell’evento più importante. Il programma prevede solamente due discese (a differenza delle gare di singolo) con la prima che scatterà domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 13.20 italiane (le 20.20 cinesi), quindi subito dopo la seconda, senza soluzioni di continuità, alle ore 14.35, che andrà a comporre il podio sotto i Cinque Cerchi. Cosa dovremo attenderci da questa gara? I favoriti saranno i soliti noti, incominciando dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver assistito a due splendide gare dedicate al singolo, ora tocca alla prova diper quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di. Sul budello di Yanqing, che si è rivelato decisamente complicato e selettivo, andremo a gustarci due manche nelle quali lo spettacolo non mancherà, tra coppie pronte a puntare alla medaglia d’oro e altre che cercheranno il colpaccio proprio nell’evento più importante. Il programma prevede solamente due discese (a differenza delle gare di singolo) con la prima che scatterà domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 13.20 italiane (le 20.20 cinesi), quindi subito dopo la seconda, senza soluzioni di continuità, alle ore 14.35, che andrà a comporre il podio sotto i Cinque Cerchi. Cosa dovremo attenderci da questa? I favoriti saranno i soliti noti, incominciando dalla ...

