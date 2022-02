Slittino, Pechino 2022: Natalie Geisenberger leggendaria, terzo oro consecutivo nel singolo! Andrea Voetter decima (Di martedì 8 febbraio 2022) Natalie Geisenberger era già nella leggenda dello Slittino e degli sport invernali anche prima di oggi. La nativa di Monaco di Baviera, infatti, si presentava ai nastri di partenza delle due ultime manche della gara di singolo dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 con un palmares sensazionale, senza mezzi termini. Oltre ai 4 ori con i Cinque Cerchi (ai quali aggiungeva anche un bronzo) poteva vantare anche 9 titoli mondiali, 7 europei e ben 8 Coppe del Mondo generali. La fuoriclasse tedesca, dopo aver disputato una terza manche stellare, nella quale è andata a fissare il record del budello di Yanqing (58.226), nella quarta ha gestito nel migliore dei modi il suo ampio margine, con un 58.403 che l’ha portata ad un complessivo di 3:53.454, inattaccabile per tutte le avversarie. Per il suo quinto ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)era già nella leggenda delloe degli sport invernali anche prima di oggi. La nativa di Monaco di Baviera, infatti, si presentava ai nastri di partenza delle due ultime manche della gara di singolo dei Giochi Olimpici invernali dicon un palmares sensazionale, senza mezzi termini. Oltre ai 4 ori con i Cinque Cerchi (ai quali aggiungeva anche un bronzo) poteva vantare anche 9 titoli mondiali, 7 europei e ben 8 Coppe del Mondo generali. La fuoriclasse tedesca, dopo aver disputato una terza manche stellare, nella quale è andata a fissare il record del budello di Yanqing (58.226), nella quarta ha gestito nel migliore dei modi il suo ampio margine, con un 58.403 che l’ha portata ad un complessivo di 3:53.454, inattaccabile per tutte le avversarie. Per il suo quinto ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Pechino Slittino: oro alla tedesca Geisenberger La tedesca Natalie Geisenberger ha vinto la medaglia d'oro nello slittino singolo femminile chiudendo con il tempo di 3'53"454. Argento alla connazionale Anna Berreiter (3'53"947), bronzo alla rappresentante del comitato olimpico russo Tatyana Ivanova (3'54"507). ...

Pechino 2022, hurrà per Federico Pellegrino: sprint di fondo, bissa l'argento di 4 anni fa Terza medaglia italiana a Pechino, Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino: "È tutta per mio cugino"

Slittino, Pechino 2022: dopo la terza manche Natalie Geisenberger ha l'oro in mano, Verena Hofer 8a davanti a Voetter 00:01:01, 19 ore fa Si può fare. Slittino. Olimpiadi Invernali - Prima Slittino, poi Skeleton: Emily Sweeney insegna come si fa. OLIMPIADI… Leggi ...

Slittino femminile, oro ad una spettacolare Natalie Geisenberger: decima Voetter Si conclude con il botto la quarta run del singolo di slittino femminile valido per le Olimpiadi 2022 di Pechino. A prevalere è infatti la tedesca Natalie Geisenberger, che diventa la prima ...

