Slittino, Pechino 2022: le ultime prove del doppio confermano il duello Austria-Germania, Rieder-Kainzwaldner quinti (Di martedì 8 febbraio 2022) Si è concluso il percorso di avvicinamento verso la gara per quanto riguarda lo Slittino doppio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Nella giornata odierna sono andate in scena la quinta e sesta manche di allenamento che ci hanno permesso di fare un quadro della situazione più definita verso il prosieguo delle competizioni. La quinta sessione ha visto chiudere in vetta il duo Austriaco Thomas Steu e Lorenz Koller in 58,465 con 144 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, mentre chiudono al terzo posto i lettoni Andris e Juris Sics distanti 248. Quarta posizione per i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken a 270 millesimi, quindi quinti i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 565. La sesta e ultima batteria vede al comando ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Si è concluso il percorso di avvicinamento verso la gara per quanto riguarda lodei Giochi Olimpici invernali di. Nella giornata odierna sono andate in scena la quinta e sesta manche di allenamento che ci hanno permesso di fare un quadro della situazione più definita verso il prosieguo delle competizioni. La quinta sessione ha visto chiudere in vetta il duoco Thomas Steu e Lorenz Koller in 58,465 con 144 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, mentre chiudono al terzo posto i lettoni Andris e Juris Sics distanti 248. Quarta posizione per i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken a 270 millesimi, quindii nostri Emanuele Simona 565. La sesta e ultima batteria vede al comando ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - OA_Sport : #Slittino, Pechino 2022: le ultime prove del doppio confermano il duello Austria-Germania, Rieder-Kainzwaldner quin… - infoitsport : Slittino, Pechino 2022: Rieder/Kainzwaldner sempre quinti nelle prove del doppio, brillano Steu/Koller - infoitsport : Slittino, Pechino 2022: dopo la terza manche Natalie Geisenberger ha l'oro in mano, Verena Hofer 8a davanti a Voett… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Slittino, Pechino 2022: Natalie #Geisenberger leggendaria, terzo oro consecutivo nel singolo! Andrea #Voetter decima #Luge #… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Pechino Olimpiadi Pechino 2022: primo oro con Arianna Fontana, regina dello short track. Fantastico inizio: 7 medaglie in 4 giorni Pechino 2022, l'incontenibile gioia del presidente del Coni Incontenibile la guisa del presidente ... Infine il bronzo nello slittino di Dominik Fischnaller dopo tre giorni da incubo per paura che il ...

Slittino, Pechino 2022: Natalie Geisenberger leggendaria, terzo oro consecutivo nel singolo! Andrea Voetter decima La Germania, come spesso le capita, domina la scena con una doppietta con Anna Berreiter che si piazza al secondo posto con un distacco di 493 millesimi dalla sua collega con il tempo di 58.566 nella ...

Slittino, Pechino 2022: le ultime prove del doppio confermano il duello Austria-Germania, Rieder-Kainzwaldner quinti Si è concluso il percorso di avvicinamento verso la gara per quanto riguarda lo slittino doppio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Nella giornata odierna sono andate in scena la quinta e ...

Slittino, Pechino 2022: sale in cattedra la gara di doppio, Eggert/Benecken duo da battere, Rieder/Kainzawaldner per stupire Dopo aver assistito a due splendide gare dedicate al singolo, ora tocca alla prova di doppio per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing, che si è rivelato ...

2022, l'incontenibile gioia del presidente del Coni Incontenibile la guisa del presidente ... Infine il bronzo nellodi Dominik Fischnaller dopo tre giorni da incubo per paura che il ...La Germania, come spesso le capita, domina la scena con una doppietta con Anna Berreiter che si piazza al secondo posto con un distacco di 493 millesimi dalla sua collega con il tempo di 58.566 nella ...Si è concluso il percorso di avvicinamento verso la gara per quanto riguarda lo slittino doppio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Nella giornata odierna sono andate in scena la quinta e ...Dopo aver assistito a due splendide gare dedicate al singolo, ora tocca alla prova di doppio per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing, che si è rivelato ...