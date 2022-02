Slittino, Pechino 2022: dopo la terza manche Natalie Geisenberger ha l’oro in mano, Verena Hofer 8a davanti a Voetter (Di martedì 8 febbraio 2022) Natalie Geisenberger ha davvero l’oro in mano (e si tratterebbe del quinto della sua clamorosa carriera) al termine della terza manche della prova di Slittino femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing, infatti, la fuoriclasse tedesca ha messo le cose in chiaro con una discesa ai limiti della perfezione, facendo capire alle rivali che non ha la minima intenzione di mollare la presa. Il suo tempo, 58.226, oltre ad andare a ritoccare il record della pista cinese, l’ha portata al tempo complessivo di 2:55.051 con un margine ora di 330 millesimi sulla connazionale Anna Berreiter, che si è fermata al 58.348. terza posizione confermata per la russa Tatyana Ivanova che, tuttavia, accusa un ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)ha davveroin(e si tratterebbe del quinto della sua clamorosa carriera) al termine delladella prova difemminile dei Giochi Olimpici invernali di. Sul budello di Yanqing, infatti, la fuoriclasse tedesca ha messo le cose in chiaro con una discesa ai limiti della perfezione, facendo capire alle rivali che non ha la minima intenzione di mollare la presa. Il suo tempo, 58.226, oltre ad andare a ritoccare il record della pista cinese, l’ha portata al tempo complessivo di 2:55.051 con un margine ora di 330 millesimi sulla connazionale Anna Berreiter, che si è fermata al 58.348.posizione confermata per la russa Tatyana Ivanova che, tuttavia, accusa un ...

