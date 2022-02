Slittino oggi | doppio Pechino 2022 | orario d’inizio | startlist | canale tv | streaming | pettorali italiani

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è il grande giorno della prova diper quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di. Sul budello di Yanqing andranno in scena le due manche che andranno ad eleggere il nuovo duo campione sotto i Cinque Cerchi, dopo la doppietta dei tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt nelle due edizioni precedenti. Il programma della gara diprevede solamente due discese con la prima che scatterà alle ore 13.20 italiane (le 20.20 locali), quindi la seconda prenderà il via alle ore 14.35, andando a comporre il podio olimpico. I favoriti come detto saranno Tobias Wendl e Tobias Arlt reduci dagli ori di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, assieme ai connazionali Toni Eggert e Sascha Benecken. Attenzioni anche agli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller, ai lettoni Andris e Juris Sics, ai russi ...

Dom sulle orme del 'Cannibale'. ?????? Otto anni dopo l'ultima medaglia di Armin Zoeggeler, oggi dt della Nazionale,…

Andrea Voetter (slittino), 7 : va in crescendo e, manche dopo manche, dimostra di comprendere sempre ... Olimpiadi invernali 2022, italiani in gara mercoledì 9 febbraio: orari tv e info - Meteo (Foto Youtube) Olimpiadi invernali 2022, italiani in gara mercoledì 9 febbraio: orari tv e info Nella giornata ... Sport - Il carabiniere altoatesino: "Un bronzo che vale tanto dopo delusione PyeongChang del 2018". Oro al tedesco Johannes Ludwig col tempo totale di 3'48''735.