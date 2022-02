Slittino femminile, oro ad una spettacolare Natalie Geisenberger: decima Voetter (Di martedì 8 febbraio 2022) Si conclude con il botto la quarta run del singolo di Slittino femminile valido per le Olimpiadi 2022 di Pechino. A prevalere è infatti la tedesca Natalie Geisenberger, che diventa la prima slittinista della storia a conquistare tre medaglie d’oro di fila ai Giochi invernali. Dietro di lei (a 493 millesimi) la connazionale Anna Berreiter (argento) e la russa Tatyana Ivanova (+1.053), che si è andata a prendere un ottimo bronzo. Tra il quarto ed il sesto posto si è confermato il trittico austriaco composto da Egle, Prock e Schulte. Per quanto riguarda l’Italia, solamente Andrea Voetter è riuscita a piazzarsi in top ten chiudendo proprio in decima posizione. Male Verena Hofer, che dall’ottavo posto ha chiuso solamente al tredicesimo. Bene invece Nina Zoeggler, che guadagna una ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Si conclude con il botto la quarta run del singolo divalido per le Olimpiadi 2022 di Pechino. A prevalere è infatti la tedesca, che diventa la prima slittinista della storia a conquistare tre medaglie d’oro di fila ai Giochi invernali. Dietro di lei (a 493 millesimi) la connazionale Anna Berreiter (argento) e la russa Tatyana Ivanova (+1.053), che si è andata a prendere un ottimo bronzo. Tra il quarto ed il sesto posto si è confermato il trittico austriaco composto da Egle, Prock e Schulte. Per quanto riguarda l’Italia, solamente Andreaè riuscita a piazzarsi in top ten chiudendo proprio inposizione. Male Verena Hofer, che dall’ottavo posto ha chiuso solamente al tredicesimo. Bene invece Nina Zoeggler, che guadagna una ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittino femminile MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta classifica risultati: ecco il secondo oro! Infine, alle ore 14.35 avrà inizio la quarta e ultima manche dello slittino femminile , decimo e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022. MEDAGLIERE OLIMPIADI ...

Olimpiadi oggi: risultati in diretta. Curling, oro nel doppio misto. Pellegrino d'argento ... curling in finale Dallo snowboard arrivano notizie agrodolci per l' Italia : nel PGS femminile ad ... Sommario Fondo Sci alpino Slittino Snowboard Pattinaggio artistico Biathlon Risultati di oggi live ...

