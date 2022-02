Slittino femminile, Geisenberger allunga su Berreiter dopo terza run: Hofer resta ottava, Hoetter sale nona (Di martedì 8 febbraio 2022) Si è conclusa allo Yanqing National Sliding Centre la terza run valida per il singolo di Slittino femminile delle Olimpiadi 2022 di Pechino. Al comando c’è sempre la tedesca Geisenberger (2:55.051), che possiede 330 millesimi di vantaggio sulla connazionale Berreiter e ben 826 sulla russa Ivanova. Tra il quarto ed il sesto posto c’è un terzetto tutto austriaco composto da Prock (+0.975), Schulte (+1.192) ed Egle (+1.326). In settima posizione c’è poi la lettone Tiruma (+1.619). A questo punto troviamo la prima azzurra. Si tratta di Verena Hofer (+1.991), che con un buon terzo giro ha confermato la sua ottava posizione di partenza. dopo di lei c’è un’altra italiana ovvero Andrea Hoetter (+1.991), che con una splendida ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Si è conclusa allo Yanqing National Sliding Centre larun valida per il singolo didelle Olimpiadi 2022 di Pechino. Al comando c’è sempre la tedesca(2:55.051), che possiede 330 millesimi di vantaggio sulla connazionalee ben 826 sulla russa Ivanova. Tra il quarto ed il sesto posto c’è un terzetto tutto austriaco composto da Prock (+0.975), Schulte (+1.192) ed Egle (+1.326). In settima posizione c’è poi la lettone Tiruma (+1.619). A questo punto troviamo la prima azzurra. Si tratta di Verena(+1.991), che con un buon terzo giro ha confermato la suaposizione di partenza.di lei c’è un’altra italiana ovvero Andrea(+1.991), che con una splendida ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Singolo femminile run 3 Tutto pronto al Yanqing National Sliding Centre per la terza run d… - infoitsport : Slittino femminile: clamoroso errore di Taubitz e Geisenberger 'vede' il leggendario tris olimpico - zazoomblog : Pechino 2022 singolo femminile slittino in tv oggi: orario e streaming manche 3 e 4 - #Pechino #singolo #femminile… - zazoomblog : LIVE – Slittino singolo femminile Pechino 2022: terza e quarta manche in DIRETTA - #Slittino #singolo #femminile… - zazoomblog : Pechino 2022 singolo femminile slittino in tv oggi: orario e streaming manche 3 e 4 - #Pechino #singolo #femminile… -