Sistema quarantene a scuola, maggiore lo sforzo richiesto alle famiglie che la reale efficacia. Virologo Broccolo: “Sacrificio richiesto non rende giustizia” (Di martedì 8 febbraio 2022) “La quarantena così come il lockdown va fatta in un momento preciso della pandemia, ha senso quando ci sono focolai ristretti in una popolazione che non è ancora immunizzata o che lo è poco immunizzata e quando i casi devono ancora crescere e non si è in una fase esponenziale." L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) “La quarantena così come il lockdown va fatta in un momento preciso della pandemia, ha senso quando ci sono focolai ristretti in una popolazione che non è ancora immunizzata o che lo è poco immunizzata e quando i casi devono ancora crescere e non si è in una fase esponenziale." L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sistema quarantene a scuola, maggiore lo sforzo richiesto alle famiglie che la reale efficacia. Virologo Broccolo “… - domus34619331 : RT @orizzontescuola: Sistema quarantene differenziate e green pass per accedere al diritto studio è discriminatorio, a dirlo il Garante dei… - Patty_Rose_L : RT @valy_s: @borghi_claudio Lo urlo da 2 anni. Io ho il #supergreenpass ma non vado dove lo richiedono. Non mi abituerò mai né al pass, né… - Z3r0Rules : RT @orizzontescuola: Sistema quarantene differenziate e green pass per accedere al diritto studio è discriminatorio, a dirlo il Garante dei… - Flea_Market2022 : RT @valy_s: @borghi_claudio Lo urlo da 2 anni. Io ho il #supergreenpass ma non vado dove lo richiedono. Non mi abituerò mai né al pass, né… -