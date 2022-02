Siccità e assenza di precipitazioni, il fiume Po in secca come in estate. La causa nei cambiamenti climatici (Di martedì 8 febbraio 2022) A gennaio la portata del Po è stata in netto calo, tanto da raggiungere livelli che sono solitamente rilevabili nel periodo estivo. Secondo l’Autorità Distrettuale del fiume Po, nel primo mese dell’anno la portata del maggiore fiume italiano ha fatto segnare un -25% rispetto alla media mensile. Nel quadro climatico attuale, con una cronica assenza di pioggia in molte zone del bacino, le associazioni del settore si dicono preoccupate e sottolineano le possibili ricadute negative per l’agricoltura. Siccità e mancanza di precipitazioni: calano le riserve idriche Nel monitoraggio effettuato dall’Autorità Distrettuale del fiume Po, l’apporto delle risorse idriche stoccate nei laghi e sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico è pari al -51% rispetto alla media del periodo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) A gennaio la portata del Po è stata in netto calo, tanto da raggiungere livelli che sono solitamente rilevabili nel periodo estivo. Secondo l’Autorità Distrettuale delPo, nel primo mese dell’anno la portata del maggioreitaliano ha fatto segnare un -25% rispetto alla media mensile. Nel quadro climatico attuale, con una cronicadi pioggia in molte zone del bacino, le associazioni del settore si dicono preoccupate e sottolineano le possibili ricadute negative per l’agricoltura.e mancanza di: calano le riserve idriche Nel monitoraggio effettuato dall’Autorità Distrettuale delPo, l’apporto delle risorse idriche stoccate nei laghi e sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico è pari al -51% rispetto alla media del periodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Siccità assenza La denuncia del Wwf: 'Il torrente Conca sta diventando un deserto pieno di rifiuti abbandonati' Ma ciò che colpisce di più sul Conca è la totale assenza di acqua in quello che è il secondo ... Colpa del climate change e della siccità sempre più grave o anche di scelte gestionali tese solo a ...

