Si va verso la capienza al 100% negli stadi: da marzo impianti pieni? (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono ancora solo dei rumors, ma secodo alcune indiscrezioni sembra che a marzo, finalmente, gli stadi riapriranno i cancelli a tutti i tifosi appassionati. La capienza potrebbe presto tornare al 100% così gli stadi potranno essere nuovamente affollati in vista del gran finale di Serie A. Sembra che anche il ministro Speranza si sia favorevole alla riapertura totale. Una riapertura, che rispetto agli altri paesi, arriva comunque tardi, tardissimo: il 1° marzo potrebbe essere la data della riapertura degli stadi. L'articolo CalcioWeb.

