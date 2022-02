Si rafforza il processo di elettrificazione di Ford sia per uso privato che commerciale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono anni di grande cambiamento nel settore automotive, si arriva da due anni di forte restrizioni a causa della pandemia e dei vari lockdown, si sono aggiunti le varie problematiche legate alla carenza dei semiconduttori che hanno rallentato in tutto il mondo la produzione di autovetture ma al contrario le richieste di vetture nuove non mancano.inizia quindi bene il 2022, registrando dei buoni risultati soprattutto grazie alla buona scelta di prodotti elettrificati sia nei veicoli privati che commerciali. Adnkronos ha chiesto al presidente e amministratore delegato diItalia, Fabrizio Faltoni, di fare un punto della situazione dell'anno appena passato e del futuro della casa automobilistica di Dearborn. “Il 2021 è stato un anno che descriverei discreto, abbiamo avuto una buona domanda in termini di vendite, sicuramente ...