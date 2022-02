Si cerca il medico curante (se c'era) per chiudere il caso della donna trovata mummificata (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Un vento ancora più testardo di quello che ha convinto i vicini di casa a chiamare i pompieri perché stavano crollando gli alberi del suo giardino. È la raffica di oblio che pare avere trascinato chissà dove ogni traccia lasciata sulla terra da Marinella Colombo, la donna trovata mummificata su una sedia nella sua casa a Como due anni dopo la morte. La biografia del 'non' E' la biografia del ‘non' quella che stanno incollando gli inquirenti e il Comune: non aveva parenti, anche solo interessati a un eventuale eredità, non aveva amici, non aveva assistenti sociali, non aveva un amministratore di sostegno. Resta da capire, apprende l'AGI, se almeno avesse un medico curante. La Procura lo cerca per chiudere senza alcuna titubanza un'indagine che in realtà non ha mai fatto ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Un vento ancora più testardo di quello che ha convinto i vicini di casa a chiamare i pompieri perché stavano crollando gli alberi del suo giardino. È la raffica di oblio che pare avere trascinato chissà dove ogni traccia lasciata sulla terra da Marinella Colombo, lamummificata su una sedia nella sua casa a Como due anni dopo la morte. La biografia del 'non' E' la biografia del ‘non' quella che stanno incollando gli inquirenti e il Comune: non aveva parenti, anche solo interessati a un eventuale eredità, non aveva amici, non aveva assistenti sociali, non aveva un amministratore di sostegno. Resta da capire, apprende l'AGI, se almeno avesse un. La Procura lopersenza alcuna titubanza un'indagine che in realtà non ha mai fatto ...

Advertising

sulsitodisimone : Si cerca il medico curante (se c'era) per chiudere il caso della donna trovata mummificata - annal1962 : @SirAlexPlini 7 morti su 10 devono essere certificate covis, inchiesta del tg2, - cerco_lavoro : Offerte Lavoro informatore medico scientifico: Si cerca personale qualificato come informatore medico scientifico o… - Cesare20982734 : SEI TU CHE DEVI ESSERE DENUNCIATO. CERCA DI FARE IL MEDICO, AMNESSO CHE TU NE SIA CAPACE CHE SARÀ MEGLIO. - pio_rocchi : @ADYFRAIASANJUST Brufen tre volte al giorno fondamentale poi cerca un farmacista illuminato. Un medico vero non si sa se lo trovi. -