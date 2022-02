Si allontana da casa, ultranovantenne rintracciato dalla polizia ferroviaria (Di martedì 8 febbraio 2022) ANCONA – I familiari di un ultranovantenne si sono rivolti alla polizia ferroviaria della stazione di Ancona, per denunciare la scomparsa dell’uomo, residente fuori regione, dall’abitazione della nuora dove, in visita al figlio, stava trascorrendo un periodo di soggiorno. Le successive ricerche all’interno dello scalo ferroviario, effettuate dagli agenti della Polfer, dapprima infruttuose, hanno poi sortito esito positivo grazie allo spirito di osservazione di uno dei poliziotti che, mentre stava smontando dal turno di servizio, ha notato un uomo corrispondente alla descrizione, che stava attraversando la strada in direzione dell’impianto ferroviario. A quel punto ha invertito la marcia della propria auto e, insieme ai colleghi del turno montante, ha soccorso l’anziano in difficoltà. Dopo averlo accompagnato in ufficio e rassicurato ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ANCONA – I familiari di unsi sono rivolti alladella stazione di Ancona, per denunciare la scomparsa dell’uomo, residente fuori regione, dall’abitazione della nuora dove, in visita al figlio, stava trascorrendo un periodo di soggiorno. Le successive ricerche all’interno dello scalo ferroviario, effettuate dagli agenti della Polfer, dapprima infruttuose, hanno poi sortito esito positivo grazie allo spirito di osservazione di uno dei poliziotti che, mentre stava smontando dal turno di servizio, ha notato un uomo corrispondente alla descrizione, che stava attraversando la strada in direzione dell’impianto ferroviario. A quel punto ha invertito la marcia della propria auto e, insieme ai colleghi del turno montante, ha soccorso l’anziano in difficoltà. Dopo averlo accompagnato in ufficio e rassicurato ...

Lopinionista : Si allontana da casa, ultranovantenne rintracciato dalla polizia ferroviaria