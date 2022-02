Serie A sotto choc, uno schianto terribile: le sue condizioni sono Gravi (Di martedì 8 febbraio 2022) Ex calciatore di Fiorentina, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini, domenica sera stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto vittima di un incidente stradale. #FOTO A FINE ARTICOLO Lo scontro, come riporta Il Corriere di Bologna, ha provocato ferite Serie ad entrambi: in particolare a Cherubini (trauma facciale). La coppia è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. A rendere nota la notizia è stato il Rimini. Ecco il comunicato diffuso dal club: "La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Manager Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono rimasti vittime di un Gravissimo incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma, e sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Tutta la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 8 febbraio 2022) Ex calciatore di Fiorentina, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini, domenica sera stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto vittima di un incidente stradale. #FOTO A FINE ARTICOLO Lo scontro, come riporta Il Corriere di Bologna, ha provocato feritead entrambi: in particolare a Cherubini (trauma facciale). La coppia è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. A rendere nota la notizia è stato il Rimini. Ecco il comunicato diffuso dal club: "La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Manager Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchillirimasti vittime di unssimo incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma, ericoverati in ospedale in prognosi riservata. Tutta la ...

