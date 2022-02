Serie A | si va verso la riapertura degli stadi al 100% della capienza dall’1 marzo | Figc al lavoro

(Di martedì 8 febbraio 2022) Laè alcol Governo per riaprire glidiA e delle altre categorie allanaturale del, fatto che non si verifica ormai da due anni, a partire. Lo apprende l’Ansa in seguito a fitti discorsi tra Gravina e il ministrosalute Speranza. Si tratterebbe di un’ipotesi molto concreta e realizzabile grazie al calocurva dei contagi. Sarebbe stato individuato lo strumento legislativo per arrivare al, vale a dire un emendamento a un decreto Covid. SportFace.

La Figc è al lavoro col Governo per riaprire gli stadi di Serie A e delle altre categorie alla capienza naturale del 100%, fatto che non si verifica ormai da due anni, a partire dall'1 marzo. Lo ..."Il VAR serve per evitare errori e per preparare tutti verso le serie maggiori, oltre a formare meglio i giovani arbitri. Ci stiamo pensando, ma è un problema di soldi. Se ci sarà per il prossimo ...