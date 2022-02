Serie A – Inter, Napoli e Milan: il calendario a confronto | VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Inter (53 punti, ma una partita da recuperare), Napoli e Milan (52). Ecco, dunque, in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV', il calendario a confronto, nella lotta per lo Scudetto 2022, fino alla sosta del campionato prevista nel mese di marzo Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022)(53 punti, ma una partita da recuperare),(52). Ecco, dunque, in questodella redazione di 'GazzettaTV', il, nella lotta per lo Scudetto 2022, fino alla sosta del campionato prevista nel mese di marzo

Advertising

Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - Gazzetta_it : Scintille tra Lautaro e Theo a fine derby: c'è stato anche uno sputo dell'interista? #intermilan - Inter : ?? | IVAN Ivan #Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque as… - lccatt : RT @iamLP9: Dal 2000 ad oggi (21 esimo secolo): •Serie A: Inter 17 , Milan 16 •Coppa: Inter 2, Milan 1 •Super: Milan 1, Inter 0 •UCL: Mi… - robertoparrilla : RT @krachidas: Logica Cartonese. GdF indaga su plusvalenze #Juve? “Serie B!Arrestateli! Male del calcio vergognaah” (bava alla bocca) GdF… -