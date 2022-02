Serie A | da marzo cambierà tutto | arriva il comunicato ufficiale

(Di martedì 8 febbraio 2022) LaA aspettava risposte dal Governo in merito alle misure adottate seguendo la curva pandemica. Ecco cosain futuro. Non c’è dubbio che la pandemia da COVID-19, esplosa all’inizio del 2020 e tutt’ora purtroppo presente nelle nostre vite, abbia condizionato il pianeta in modo evidente anche dal punto di vista economico. Tra i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Gazzetta_it : Contatto Gravina-Speranza, si va verso 100% capienza stadi dal primo marzo - TuttoMercatoWeb : Svolta nel calcio italiano: a marzo stadi al 100%. Fino a fine mese possibile step fino al 75% - Mediagol : Calcio e Covid-19: verso il 75% della capienza degli stadi. Apertura totale a marzo? - telesimo : #PrimeVideo ha svelato il trailer ufficiale e il poster della seconda stagione della serie Amazon Original… - TUTTOJUVE_COM : Serie A, a marzo la capienza negli stadi potrebbe tornare al 100% -

Ultime Notizie dalla rete : Serie marzo

... Picard , ladi fantascienza che sta dando un seguito alle storie del Jean - Luc Picard di Patrick Stewart , sarà disponibile in streaming in Italia dal 4ogni venerdì con un nuovo ...Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1°, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all'aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - Piazza Affari archivia con un +0,31% una seduta altalenante, che ha visto il Ftse Mib cambiare fronte piu' volte, da un lato sostenuta da una serie di ...C'è la disponibilità a riaprire gli stadi. L'obiettivo è quello del 100% della capienza a marzo: nelle intenzioni dovrebbero i turni della 26° e 27° giornata al 75% (la prossima giornata dovrebbe ...