Serie A | 24^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 8 febbraio 2022) La 24^diA non solo ha regalato diverse novità in classifica, ma ha anche procurato tanto lavoro al. Infatti sono ben 16 i giocatori fermati per squalifica. Spiccano, in particolare, le due giornate rifilate ad Alessandro Bastoni dell’Inter, per espressioni ingiuriose contro gli ufficiali di gara alla fine del derby, mentre in sei sono stati fermati per un turno in seguito a espulsione. Altri nomi celebri sono Theo Hernandez del Milan e Nicolò Zaniolo della Roma, oltreché Juan Musso dell’Atalanta. Il difensore rossonero salterà la Sampdoria, mentre l’attaccante giallorosso non ci sarà contro il Sassuolo. Particolarmente pesante, poi, l’assenza del portiere bergamasco contro la Juventus, in un match chiave in zona Champions League. Gli altri tre espulsi, fermati per un turno, sono ...