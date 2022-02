Semplificazione amministrativa, audizione del ministro Garavaglia (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Mercoledì 9 febbraio la Commissione parlamentare per la Semplificazione, in merito all’indagine conoscitiva sulla Semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa, svolgerà l’audizione del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Mercoledì 9 febbraio la Commissione parlamentare per la, in merito all’indagine conoscitiva sulladelle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa, svolgerà l’deldel Turismo, Massimo(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazione amministrativa Nasce la Zona Logistica Semplificata (ZLS), unione di forze per lo sviluppo del territorio ... tra le quali sarà individuato anche il perimetro disegnato dalla zls, concentrandoci principalmente su un ricco programma di attrazione degli investimenti e di semplificazione amministrativa', ...

Regione. Alessandri: nasce la zona logistica semplificata del Lazio ... tra le quali sarà individuato anche il perimetro disegnato dalla zls, concentrandoci principalmente su un ricco programma di attrazione degli investimenti e di semplificazione amministrativa", ...

Semplificazione amministrativa, audizione del ministro Garavaglia L'Opinionista Coldiretti Sardegna alla Regione "Urge riforma e semplificazione sistema agricolo" La sfida per poter cambiare – secondo Coldiretti Sardegna - si chiama semplificazione. Non è più tollerabile nel 2022, con il livello d’informatizzazione attualmente presente in diverse branche della ...

La denuncia di Coldiretti: “urge riforma e semplificazione del sistema agricolo” La sfida per poter cambiare – secondo Coldiretti Sardegna – si chiama semplificazione. Non è più tollerabile nel 2022, con il livello d’informatizzazione attualmente presente in diverse branche della ...

