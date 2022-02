Scuola-Lavoro: domani alle 16 Lamorgese riferisce in Senato su manifestazioni Torino (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferirà domani in Senato, alle 16, sugli episodi accaduti durante le manifestazioni di studenti svoltesi a Torino dopo la morte di Lorenzo Perelli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - La ministra dell'Interno, Luciana, riferiràin16, sugli episodi accaduti durante ledi studenti svoltesi adopo la morte di Lorenzo Perelli.

Advertising

emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - fattoquotidiano : L’assalto fascista alla sede Cgil del 9 ottobre ha cambiato la gestione della piazza. Non si “dialoga” più e a farn… - stanzaselvaggia : ...imbarazzante la Ministra Lamorgese che ci viene a raccontare di “infiltrazioni che cercavano incidenti in piazza… - TV7Benevento : Scuola-Lavoro: domani alle 16 Lamorgese riferisce in Senato su manifestazioni Torino - - ParliamoDiNews : Scuola-Lavoro: domani alle 16 Lamorgese riferisce in Senato su manifestazioni Torino – Libero Quotidiano #scuola-la… -