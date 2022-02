Scolari | 'Momento straziante annunciare a Cristiano Ronaldo la perdita di suo padre'

Advertising

sportli26181512 : #Scolari e #CristianoRonaldo: 'Così gli dissi che suo padre era morto': L'ex ct del Portogallo ha ricordato lo stra… - scolari_carlo : RT @SinistroTOP: ??Quanta fretta, ma dove corri, fai il vaccino, Se ci ascolti per un momento capirai, Prendi solo le tre dosi e ti iscrivia… - iosonoFabry : Avremo insegnanti occupati a ficcare nella testa degli scolari il massimo numero di nozioni sulle quali potrà cader… -

Ultime Notizie dalla rete : Scolari Momento

Le vaccinazioni sono aperte a tutti gli, scuole statali, pubbliche paritarie e private, del ... completata in ogni sua parte, aldella vaccinazione ai medici preposti alla dovuta ...'Le vaccinazioni sono aperte a tutti gli, scuole statali, pubbliche paritarie e private, ... completata in ogni sua parte, aldella vaccinazione ai medici preposti alla dovuta anamnesi ...Per Felipe Scolari e Cristiano Ronaldo questo momento si è verificato nel settembre del 2005. È lo stesso ex ct del Portogallo a ricordare lo straziante momento in cui ha dovuto confessare al suo ...Covid 19 che in questo particolare momento si diffonde soprattutto tra i ragazzi in età scolare . A Mormanno sono attualmente ...