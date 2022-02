Sci di fondo, Federico Pellegrino campione mastodontico: preparazione a puntino per le Olimpiadi, Klaebo ha tremato (Di martedì 8 febbraio 2022) Il duro lavora paga. Federico Pellegrino si è confermato argento nella sprint di sci di fondo, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo il secondo posto di quattro anni fa a PyeongChang, l’azzurro di è tinto d’argento anche in questa circostanza alle spalle del norvegese Johannes Høsflot Klaebo, già oro anch’egli in Corea del Sud. A 32 anni, il fondista valdostano è l’italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo (27 podi con 14 vittorie, che si aggiungono alle 5 medaglie Mondiali) ed era consapevole che per puntare al podio olimpico serviva anche un po’ rischiare per arrivare pronto. Federico l’ha fatto. L’annata scorsa era stata tormentata con le dimissioni del direttore tecnico. Per questo, Chicco e l’amico Francesco De Fabiani hanno deciso di voltare ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Il duro lavora paga.si è confermato argento nella sprint di sci di, gara valida per leInvernali di Pechino 2022. Dopo il secondo posto di quattro anni fa a PyeongChang, l’azzurro di è tinto d’argento anche in questa circostanza alle spalle del norvegese Johannes Høsflot, già oro anch’egli in Corea del Sud. A 32 anni, il fondista valdostano è l’italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo (27 podi con 14 vittorie, che si aggiungono alle 5 medaglie Mondiali) ed era consapevole che per puntare al podio olimpico serviva anche un po’ rischiare per arrivare pronto.l’ha fatto. L’annata scorsa era stata tormentata con le dimissioni del direttore tecnico. Per questo, Chicco e l’amico Francesco De Fabiani hanno deciso di voltare ...

