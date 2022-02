Sci alpino, Sofia Goggia pessimista: “Non garantisco di fare la discesa. Non sarò la solita Goggia” (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo scorso 23 gennaio il sogno olimpico di Sofia Goggia sembrava essersi infranto nel superG di Cortina d’Ampezzo. Una bruttissima caduta che aveva provocato una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro ed una piccola frattura al perone. Un referto da brividi, tuttavia la bergamasca non si è persa d’animo. Ha lavorato duramente dalle 7.00 del mattino sino alle 21.00, ogni giorno. Tanti esercizi in palestra e fisioterapia per rimettersi in piedi e riaccendere la fiammella della speranza. Domenica è sbarcata a Pechino ed oggi ha assaggiato per la prima volta la neve olimpica. Non è ancora tuttavia certo che la campionessa in carica possa difendere il proprio titolo di discesa martedì 15 febbraio, come ha spiegato l’azzurra ai microfoni di RaiSport: “Non garantisco nulla. Oggi è il ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo scorso 23 gennaio il sogno olimpico disembrava essersi infranto nel superG di Cortina d’Ampezzo. Una bruttissima caduta che aveva provocato una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro ed una piccola frattura al perone. Un referto da brividi, tuttavia la bergamasca non si è persa d’animo. Ha lavorato duramente dalle 7.00 del mattino sino alle 21.00, ogni giorno. Tanti esercizi in palestra e fisioterapia per rimettersi in piedi e riaccendere la fiammella della speranza. Domenica è sbarcata a Pechino ed oggi ha assaggiato per la prima volta la neve olimpica. Non è ancora tuttavia certo che la campionessa in carica possa difendere il proprio titolo dimartedì 15 febbraio, come ha spiegato l’azzurra ai microfoni di RaiSport: “Nonnulla. Oggi è il ...

