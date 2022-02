Sci alpino oggi, SuperG uomini Pechino 2022: orario, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di martedì 8 febbraio 2022) Archiviata la discesa libera è tempo di focalizzare le attenzioni sul SuperG, seconda gara delle Olimpiadi invernali di sci alpino per quanto concerne il settore maschile. Vento permettendo si partirà alle 4.00 ora italiana, Dominik Paris e i veterani Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer hanno a disposizione l’ultimo evento per centrale una difficile ma non proibitiva medaglia olimpica. LA DIRETTA LIVE DEL SuperG MASCHILE DI SCI alpino DALLE 4.00 Tanti e agguerriti gli avversari dei nostri portacolori, a cominciare dal temibilissimo norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dal leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt. Il Campione iridato Vincent Kriechmayer ha tutte le carte in regola per far saltare il banco così come il connazionale Matthias Mayer, mentre gli intramontabili “vecchietti” Beat Feuz e Johan Clarey, ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Archiviata la discesa libera è tempo di focalizzare le attenzioni sul, seconda gara delle Olimpiadi invernali di sciper quanto concerne il settore maschile. Vento permettendo si partirà alle 4.00 ora italiana, Dominik Paris e i veterani Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer hanno a disposizione l’ultimo evento per centrale una difficile ma non proibitiva medaglia olimpica. LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DI SCIDALLE 4.00 Tanti e agguerriti gli avversari dei nostri portacolori, a cominciare dal temibilissimo norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dal leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt. Il Campione iridato Vincent Kriechmayer ha tutte le carte in regola per far saltare il banco così come il connazionale Matthias Mayer, mentre gli intramontabili “vecchietti” Beat Feuz e Johan Clarey, ...

