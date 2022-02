Sci alpino oggi, Slalom donne Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiane (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per lo Slalom femminile che assegna le preziosissime medaglie olimpiche. Il pendio di Yanqing ospiterà nella mattinata italiana le specialiste dai pali snodabili, fra queste anche un terzetto azzurro composto da Federica Brignone, Anita Gulli e Lara Della Mea che puntano ad un posto tra le prime quindici. Si profila un duello imperdibile fra le rivali Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, mattatrice nel corso della stagione e già certa del globo di cristallo nella specialità. Daranno filo da torcere alle regine le elvetiche Wendy Holdener e Michelle Gisin così come la Campionessa del Mondo Katharina Liensberger. Andiamo a scoprire di seguito il programma, gli orari, la startlist e la programmazione dello Slalom a cinque cerchi, prova fondamentale a disposizione di Federica Brignone per testare le sue chances di vittoria in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per lofemminile che assegna le preziosissime medaglie olimpiche. Il pendio di Yanqing ospiterà nella mattinata italiana le specialiste dai pali snodabili, fra queste anche un terzetto azzurro composto da Federica Brignone, Anita Gulli e Lara Della Mea che puntano ad un posto tra le prime quindici. Si profila un duello imperdibile fra le rivali Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, mattatrice nel corso della stagione e già certa del globo di cristallo nella specialità. Daranno filo da torcere alle regine le elvetiche Wendy Holdener e Michelle Gisin così come la Campionessa del Mondo Katharina Liensberger. Andiamo a scoprire di seguito il programma, gli orari, lae la programmazione delloa cinque cerchi, prova fondamentale a disposizione di Federica Brignone per testare le sue chances di vittoria in ...

