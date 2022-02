Sci alpino, Matthias Mayer nella leggenda: trionfa in superG, terzo oro alle Olimpiadi! Flop Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Quattro anni dopo Matthias Mayer si mette nuovamente al collo la medaglia d’oro nel superG olimpico. Altra straordinaria impresa del campione austriaco, che bissa il successo di Pyeongchang, vincendo anche alle Olimpiadi di Pechino 2022 e conquistando quello che è il suo terzo oro ai Giochi (c’è anche la vittoria in discesa a Sochi 2014). Mayer è il secondo atleta di sempre a vincere per due edizioni consecutive il superG, impresa riuscita in passato solamente ad una leggenda come Kjetil Andre Aamodt, che vinse tre volte nel 1992, 2002 e 2006. Ancora una volta i centesimi premiano in carriera Matthias Mayer, visto che sono solo quattro quelli che dividono l’austriaco dall’americano Ryan Cochran-Siegle, che festeggia ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Quattro anni doposi mette nuovamente al collo la medaglia d’oro nelolimpico. Altra straordinaria impresa del campione austriaco, che bissa il successo di Pyeongchang, vincendo ancheOlimpiadi di Pechino 2022 e conquistando quello che è il suooro ai Giochi (c’è anche la vittoria in discesa a Sochi 2014).è il secondo atleta di sempre a vincere per due edizioni consecutive il, impresa riuscita in passato solamente ad unacome Kjetil Andre Aamodt, che vinse tre volte nel 1992, 2002 e 2006. Ancora una volta i centesimi premiano in carriera, visto che sono solo quattro quelli che dividono l’austriaco dall’americano Ryan Cochran-Siegle, che festeggia ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino La quinta giornata degli Azzurri Donne e uomini impegnati nel turno di qualificazione dello Sci di Fondo Sprint. Partiranno le azzurre alle 9.00. Finali alle 12.45. Quasi contemporaneamente dal Biathlon Centre di Zhangjiaoku ...

Sci alpino, le italiane che correranno lo slalom olimpico: assente Marta Bassino, c'è Federica Brignone Scelta diversa quella operata da Marta Bassino . Ripresentarsi subito al cancelletto dopo la cocente delusione di 24 ore fa forse avrebbe aiutato la cuneese a voltare pagina, invece si è deciso di non ...

Sci alpino, perché è stata cancellata la discesa delle Olimpiadi. Il nuovo programma, cambiano gli orari OA Sport Pechino 2022: frattura alla tibia per Nina O Brien Nel gigante femminile tante uscite eccellenti, come Shiffrin, Bassino e Worley, e un brutto incidente per la statunitense Nina O'Brien: sesta dopo la prima manche, Nina è caduta a tre porte dal tragua ...

Sci alpino, super-G Olimpiadi Pechino 2022: Mayer conquista il suo terzo oro, Paris lontano Matthias Mayer va a conquistare la terza medaglia d’oro della sua carriera alle Olimpiadi invernali. Lo fa a Pechino in una prova pressoché perfetta in Super-G, emulando quanto fatto 4 anni fa ...

