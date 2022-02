Sci alpino, Marta Bassino: “La delusione del gigante mi darà la forza per andare avanti” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il dispiacere di Marta Bassino dopo la prematura uscita nel gigante di ieri (dopo pochissimi secondi da via della sua prima manche) valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, aveva davvero colpito tutti. Si capiva, ovviamente, come la delusione per la sciatrice di Borgo San Dalmazzo fosse letteralmente immensa. Fallire in quel modo la “sua” gara, quella attesa da una vita, quella nella quale poteva davvero puntare alla medaglia d’oro, non può che avere segnato profondamento l’animo della nostra portacolori. La fuoriclasse azzurra ha deciso subito di rimettersi in carreggiata e per farlo ha scelto un post sul suo profilo Instagram. La foto ritrae Marta Bassino delusa e pensierosa pochi istanti dopo l’uscita di pista del gigante, uno stato d’animo che ha ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Il dispiacere didopo la prematura uscita neldi ieri (dopo pochissimi secondi da via della sua prima manche) valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, aveva davvero colpito tutti. Si capiva, ovviamente, come laper la sciatrice di Borgo San Dalmazzo fosse letteralmente immensa. Fallire in quel modo la “sua” gara, quella attesa da una vita, quella nella quale poteva davvero puntare alla medaglia d’oro, non può che avere segnato profondamento l’animo della nostra portacolori. La fuoriclasse azzurra ha deciso subito di rimettersi in carreggiata e per farlo ha scelto un post sul suo profilo Instagram. La foto ritraedelusa e pensierosa pochi istanti dopo l’uscita di pista del, uno stato d’animo che ha ...

