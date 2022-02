Sci alpino, Marsaglia shock: “Mi hanno chiesto di dire che stavo male per far correre Casse. Per salvare chi sa le regole?” (Di martedì 8 febbraio 2022) Scoppia la polemica in seno alla Nazionale italiana di sci alpino maschile durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Non tanto per i risultati non soddisfacenti tra discesa libera e superG, da dove non sono arrivate medaglie. Ad aprire il vaso di Pandora è stato Matteo Marsaglia, il quale ha dichiarato che il diretto sportivo Massimo Rinaldi gli avrebbe chiesto di rinunciare a disputare il superG odierno in modo da poter lasciare il posto a Mattia Casse. Va infatti precisato che ai Giochi è possibile sostituire un atleta con un connazionale soltanto in caso di un infortunio o di una positività al Covid-19. Nessuno dei due casi riguarda però Marsaglia, il quale avrebbe dovuto dichiarare il falso. Lo sfogo del 36enne laziale è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Mi ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Scoppia la polemica in seno alla Nazionale italiana di scimaschile durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Non tanto per i risultati non soddisfacenti tra discesa libera e superG, da dove non sono arrivate medaglie. Ad aprire il vaso di Pandora è stato Matteo, il quale ha dichiarato che iltto sportivo Massimo Rinaldi gli avrebbedi rinunciare a disputare il superG odierno in modo da poter lasciare il posto a Mattia. Va infatti precisato che ai Giochi è possibile sostituire un atleta con un connazionale soltanto in caso di un infortunio o di una positività al Covid-19. Nessuno dei due casi riguarda però, il quale avrebbe dovuto dichiarare il falso. Lo sfogo del 36enne laziale è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino La quinta giornata degli Azzurri Donne e uomini impegnati nel turno di qualificazione dello Sci di Fondo Sprint. Partiranno le azzurre alle 9.00. Finali alle 12.45. Quasi contemporaneamente dal Biathlon Centre di Zhangjiaoku ...

Sci alpino, le italiane che correranno lo slalom olimpico: assente Marta Bassino, c'è Federica Brignone Scelta diversa quella operata da Marta Bassino . Ripresentarsi subito al cancelletto dopo la cocente delusione di 24 ore fa forse avrebbe aiutato la cuneese a voltare pagina, invece si è deciso di non ...

Sci alpino, perché è stata cancellata la discesa delle Olimpiadi. Il nuovo programma, cambiano gli orari OA Sport Sci alpino, super-G Olimpiadi Pechino 2022: Mayer conquista il suo terzo oro, Paris lontano Matthias Mayer va a conquistare la terza medaglia d’oro della sua carriera alle Olimpiadi invernali. Lo fa a Pechino in una prova pressoché perfetta in Super-G, emulando quanto fatto 4 anni fa ...

Disastro rossocrociato nel super G Per la Svizzera il secondo appuntamento del programma maschile dello sci alpino si è trasformato in un autentico disastro, visto pure che Stefan Rogentin e Gino Caviezel sono finiti lontani. A vincere ...

