Sci alpino, le italiane che correranno lo slalom olimpico: assente Marta Bassino, c'è Federica Brignone (Di martedì 8 febbraio 2022) Con il gigante passato agli archivi le regine dello sci alpino si apprestano ad affrontare la gara di slalom, in programma domani nella notte italiana (prima manche alle 3.15, seconda alle 6.45). Allo Yanqing National Alpine Ski Centre va in scena il secondo capitolo olimpico dedicato alle discipline tecniche, con tre atlete azzurre pronte a disimpegnarsi tra i pali snodabili. Lara Della Mea, Anita Gulli e Federica Brignone, splendido argento ieri, non partono con i favori del pronostico ma vorranno in tutti i modi centrare un degno risultato. Se le giovani slalomiste cercano un piazzamento in top10 l'obiettivo della vice Campionessa Olimpica di gigante è quello di "macinare neve" tra i rapid-gates in vista della combinata del 17 febbraio. Scelta diversa quella operata da ...

