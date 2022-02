Scandalo pedofilia, Ratzinger risponde: “Io presentato come bugiardo per una svista. Chiedo perdono” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa emerito Benedetto XVI affida ad una lunga lettera le repliche alle accuse che gli sono piovute addosso negli ultimi giorni. A seguito di un’indagine sulla pedofilia del clero dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga è emerso che gli abusati dal 1945 al 2019 sono stati 497 vittime, e 235 abusatori. Dall’indagine in questione è risultato anche che quattro casi di abusi sono avvenuti anche mentre alla guida dell’arcidiocesi c’era l’allora cardinale Ratzinger, accusato di negligenza. Ratzinger ha risposto alle accuse in una lettera: “Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande e? il mio dolore per gli abusi e gli errori ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa emerito Benedetto XVI affida ad una lunga lettera le repliche alle accuse che gli sono piovute addosso negli ultimi giorni. A seguito di un’indagine sulladel clero dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga è emerso che gli abusati dal 1945 al 2019 sono stati 497 vittime, e 235 abusatori. Dall’indagine in questione è risultato anche che quattro casi di abusi sono avvenuti anche mentre alla guida dell’arcidiocesi c’era l’allora cardinale, accusato di negligenza.ha risposto alle accuse in una lettera: “Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande e? il mio dolore per gli abusi e gli errori ...

