Sarri furioso in conferenza | “Coppa Italia competizione antisportiva!”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Alla vigilia dei quarti di finale ditra Milan e Lazio, l’allenatore biancoceleste instampa ha attaccato pesantemente il format dellae tutta l’organizzazione che ne concerne. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore di Napoli e Juventus tra le altre., attacco,CHE ATTACCO ALLA“Dispiace che lasia una delle più antisportive del mondo con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene fatto. È palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre, la manifestazione è questa. Noi abbiamo voglia, fame, sarà una partita ...

Si tratta, come anticipato, della Lazio e del suo allenatore, Maurizio, il quale stravede per il giovane centravanti classe 1999, volendone fare un attaccante non solo per presente, magari ...Tra i motivi di questa "meditazione", c'è anche il rapporto non idilliaco don il ds Igli Tare , che ha imposto al tecnico Kamenovic , giocatore già bocciato la scorsa estate dache ora se lo ...Proprio queste prestazioni lo stanno facendo tornare alla ribalta e alcune squadra avrebbero già messo gli occhi su di lui, addirittura all'interno della finestra di mercato di gennaio, quando c'era s ...Si racconta di un Sarri furioso. Tutto potrebbe essere, ma gli effetti che avrà il mercato sui rapporti tra tecnico e dirigenti ...