Santa Bakhita: la donna capace di perdonare chi l'ha torturata (Di martedì 8 febbraio 2022) L'8 febbraio, la Chiesa ricorda una grande donna, Santa Giuseppina "Bakhita" che in arabo significa "fortunata", è chiamata così dagli uomini che l'hanno rapita e poi torturata. Un nome che sembra piuttosto dissonante rispetto al calvario che ha segnato gran parte della sua vita, fin da bambina Ma che successivamente si rivelerà il segno profetico L'articolo proviene da La Luce di Maria.

