Sanremo 2022, Tananai punta ancora all’Eurovision e su Twitter scrive: «Cos’è ‘sta storia di San Marino?» (Di martedì 8 febbraio 2022) «Vorrei prendere la vita come Tananai prende la sconfitta a Sanremo». Su TikTok è diventato virale un video in cui il cantante in gara al Festival di Sanremo festeggia l’ultimo posto in classifica insieme ai suoi amici. Tananai, classe 1995 e vissuto a Cologno Monzese, è arrivato 25° nell’edizione di quest’anno, dietro persino alla criticatissima Ana Mena. Consapevole dei suoi posizionamenti non certo eccellenti, dopo la sua ultima canzone aveva scherzato con il pubblico, salutando l’Ariston con un «Ci vediamo all’Eurovision!». Ieri però l’illuminazione. Dopo l’autocandidatura della Rappresentante di Lista per rappresentare San Marino all’Eurovision, anche Tananai sta pensando di presentare la sua Sesso occasionale nel piccolo Stato che si trova tra i ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) «Vorrei prendere la vita comeprende la sconfitta a». Su TikTok è diventato virale un video in cui il cantante in gara al Festival difesteggia l’ultimo posto in classifica insieme ai suoi amici., classe 1995 e vissuto a Cologno Monzese, è arrivato 25° nell’edizione di quest’anno, dietro persino alla criticatissima Ana Mena. Consapevole dei suoi posizionamenti non certo eccellenti, dopo la sua ultima canzone aveva scherzato con il pubblico, salutando l’Ariston con un «Ci vediamo!». Ieri però l’illuminazione. Dopo l’autocandidatura della Rappresentante di Lista per rappresentare San, anchesta pensando di presentare la sua Sesso occasionale nel piccolo Stato che si trova tra i ...

chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di p… - VanityFairIt : Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare n… - SanremoRai : Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: - MicheleAffidato : Sanremo 2022, le opere di Michele Affidato consegnate a due Big della musica italiana: Massimo Ranieri e Gianni Mor… - SanremoNews : Ventimiglia: il nostro lettore Francesco e le proposte per l'Aurelia Bis che unisce Sanremo con il confine -