Sanremo 2022 | Emma al giornalista | “Basta body shaming | le parole hanno un peso”

(Adnkronos) – 'Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete'. Parte con questa scritta, che campeggia sotto il viso di Davide Maggio, il video della cantante Emma Marrone che sui social replica al giornalista circa il commento fatto sul look scelto per il Festival di Sanremo 2022, un abito in pizzo nero corredato da un paio di collant a rete, appunto. "Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com'è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, ...

