Sanremo 2022 batte anche Pornhub: -26% di accessi al sito hard durante la finale, è la prima volta che accade (Di martedì 8 febbraio 2022) Sanremo batte anche Pornhub. Stando a quanto riportato dai dati ufficiali della celebre piattaforma di porno gratuito online durante l’ultima serata del Festival edizione 2022 perfino Pornhub ha registrato un calo copioso di contatti: meno 26% rispetto ai valori medi di quella fascia. Ed è la prima volta che accade in maniera così massiccia durante un evento della tv italiana. Guardando più da vicino l’andamento del traffico durante la serata si scopre che tra le 20 e le 22 il traffico sul sito di Pornhub registra oscillazioni che variano tra il -14% e -16%. È lo spazio della diretta occupato dalle esibizioni di Matteo Romano, Giusy Ferreri, Rkomi, Iva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022). Stando a quanto riportato dai dati ufficiali della celebre piattaforma di porno gratuito onlinel’ultima serata del Festival edizioneperfinoha registrato un calo copioso di contatti: meno 26% rispetto ai valori medi di quella fascia. Ed è lachein maniera così massicciaun evento della tv italiana. Guardando più da vicino l’andamento del trafficola serata si scopre che tra le 20 e le 22 il traffico suldiregistra oscillazioni che variano tra il -14% e -16%. È lo spazio della diretta occupato dalle esibizioni di Matteo Romano, Giusy Ferreri, Rkomi, Iva ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 √ Eurovision 2022, oltre Mahmood e Blanco: chi sono gli altri italiani candidati (via San Marino). C'è anche Achille Lauro ... "1954", il bresciano Matteo Faustini, che ha preso parte all'edizione 2020 del Festival di Sanremo,... Alberto Fortis , Eurovision Song Contest 2022 , Ivana Spagna , La Rappresentante di Lista , ...

