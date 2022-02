Sangue no vax per il figlio da operare, accolto ricorso dell'ospedale. Il giudice: «Plasma sicuro qualsiasi sia la provenienza» (Di martedì 8 febbraio 2022) accolto dal giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna sul caso del bambino la cui famiglia rifiuta trasfusioni di Sangue da donatori vaccinati... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022)daltutelare di Modena hailSant'Orsola di Bologna sul caso del bambino la cui famiglia rifiuta trasfusioni dida donatori vaccinati...

